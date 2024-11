Accordo raggiunto dopo 18 anni tra Asp Messina e sindacati sugli incarichi di posizione e funzione organizzativa

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha raggiunto l’intesa con i sindacati del comparto sanità per l’adozione definitiva del nuovo regolamento afferente l’attribuzione degli incarichi di posizione e di funzione organizzativa, atteso dal 2006.

Il nuovo regolamento, condiviso unanimemente con le parti sindacali, segna una svolta storica per i dipendenti del comparto, se si considera che gli ultimi incarichi di conferimento risalgono all’anno 2006. Il Direttore Generale, dott. Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Trimarchi Ranieri si dicono “molto soddisfatti per il risultato ottenuto e ritengono questo sia importante per un’adeguata programmazione aziendale è fondamentale per il futuro della nostra organizzazione.

“Questo accordo – afferma Cuccì – non solo dimostra il nostro impegno per un dialogo costruttivo, ma consente anche di avviare la programmazione ASP in modo efficiente e sostenibile. Con questo accordo, siamo pronti a lanciare la programmazione Asp, un passo fondamentale per migliorare i servizi offerti e rispondere alle esigenze della comunità. E inoltre, siamo convinti che il risultato di questa negoziazione porterà a un’implementazione efficace della progettazione, grazie al supporto e alla collaborazione dei sindacati”.

“Questo accordo – aggiunge il direttore generale – rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ambiente di lavoro più collaborativo e giusto per tutti i dipendenti. La direzione Asp è orgogliosa di aver lavorato insieme ai sindacati per trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di entrambe le parti. Nel ringraziare tutte le componenti aziendali e sindacali per il risultato ottenuto, è importante adesso concludere il lavoro anche con la Dirigenza Medica per la definizione degli incarichi dirigenziali”.