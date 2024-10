Crisi idrica in diversi quartieri di Barcellona, attivato il Coc per affrontare l’emergenza

Sono stati di grave crisi idrica non solo nei quartieri collinari e di periferia, ma anche nella zona centrale di Pozzo di Gotto, in parte legata alla riduzione della capacità dei pozzi comunali, in parte alle carenze strutturale della rete idrica cittadina.

Se la situazione al centro della città è migliorata, dopo alcuni interventi tecnici e la manutenzione di diversi guasti alla rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, la criticità restano nelle zone collinari da Femminamorta a San Paolo e Gala, a Santa Venera e Nasari, dove la distruzione dell’acqua è ridotta ormai da mesi.

Il movimento Città Aperta, in una nota, ha chiesto maggiore chiarezza all’amministrazione comunale sulle motivazione della crisi, sollecitando l’impegno a risolvere in tempi rapidi e certi l’emergenza. “Da giorni molte zone di Barcellona soffrono di disservizi alla rete idrica (con fornitura a singhiozzo o completamente interrotta). L’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno informare la cittadinanza sulle motivazioni della mancata erogazione e sulle eventuali soluzioni del problema. Non è infatti chiaro se la penuria d’acqua sia dovuta a guasti alla rete e quali siano gli interventi in programma. È fondamentale che i cittadini siano invece informati sulla reale situazione e che l’amministrazione si impegni a risolvere in tempi rapidi e certi”.

La risposta della giunta Calabrò è stata l’attivazione del Coc per affrontare l’emergenza idrica, che secondo i dati diffusi sarebbe meno gravi rispetto ai picchi di criticità riscontrati in altri comuni della Sicilia.

“La situazione è costantemente monitorata dai tecnici comunali e l’amministrazione Calabrò ha operato per limitare i disagi ai cittadini. Gli assessori Salvatore Coppolino e Giuseppe Benvegna stanno lavorando su tutti i fronti, impiegando ingenti risorse per la manutenzione, le riparazioni e la realizzazione di nuovi pozzi. Contemporaneamente si è data risposta alle richieste riempendo i serbatoi là dove necessario grazie alle autobotti comunali, della protezione civile e del corpo forestale”.

L’amministrazione comunale nel ringraziare per l’impegno la Guardia forestale del distaccamento di Barcellona, i volontari della Protezione Civile del Club Radio Cb, i funzionari del Comune ed il comandante dei vigili urbani, ha ribadito come l’emergenze idrica sia stata gestita al meglio, limitando i disagi per la cittadinanza. “Mentre in tutta la Sicilia la siccità sta causando danni e disagi, Barcellona Pozzo di Gotto rientra tra quei pochissimi comuni che ha affrontato con lungimiranza la crisi idrica siciliana, nonostante questa giunta abbia ereditato decenni di inattività per l’ammodernamento della rete idrica. La giunta Calabrò in questo settore come in altri sta lavorando sodo per risolvere i problemi, nonostante le difficoltà economiche del momento”.