Barcellona: la Play Volley Barcellona presenta la Stagione Sportiva 2024/2025

Sabato scorso, 12 ottobre, l’AIA Scarpaci di Barcellona Pozzo di Gotto ha dato luogo alla presentazione della stagione sportiva 2024/2025 della Play Volley Barcellona

Insieme alle prime squadre ovvero alla Serie C maschile Play Volley Barcellona e alla serie D femminile Più Formazione Play Volley, l’AIA Scarpaci ha ospitato la presentazione di tutte le componenti della società sportiva.

L’evento, moderato dal Ivano Galia, è stato introdotto dai saluti dell’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G., in particolare, del Vice Sindaco Giuseppe Benvegna e dell’Assessore allo Sport Roberto Molino.

“In questi anni la società ha fatto un lavoro importante, dedicandosi sia alla qualità ma anche alla quantità, coinvolgendo le famiglie ad un processo di avvicinamento allo sport per riuscire a dare ancora più valore allo sport barcellonese” – ha dichiarato l’Assessore Molino.

Subito dopo, la presentazione dell’organigramma con la new entry, Rosalia Benvegna per Più Formazione, main sponsor a supporto della squadra di militante in serie D di pallavolo femminile, che ha completato quindi il quadro:

Presidente NUNZIATA ACCETTA Vice Presidente MANUEL TORRE Dirigente GIUSEPPE FAZIO Dirigente GIOVANNI ALIBRANDO Dirigente ANDREA COTUGNO Dirigente ROSALIA BENVEGNA Dirigente IVANO GALIA Allenatore Serie C Maschile GOVANNI FAZIO Allenatore Serie D Femminile ENZA TORRE Allenatore Serie D Femminile DOMENICO FAZIO Allenatore U16 Femminile VINCENZO FOTI Allenatore U13/15 Maschile ALESSANDRO MARCINI Allenatore Settore Giovanile SARA RAGUSI Allenatore Settore Giovanile MARTINA OLIVA Allenatore Settore Giovanile GIUSEPPE COTUGNO

La squadra Play Volley Più Formazione Serie D femminile è, quindi, così formata:

1 Benedetto Elisa Opposta 2 Maio Elena Centrale 3 Bellantone Valentina Centrale 4 Tripaldi Giulia Centrale 5 Milone Irene Opposta 6 Recupero Chiara Opposta 7 Ragusi Sara Palleggiatrice 8 La Spada Gaia Palleggiatrice 9 Messina Chiara Schiacciatrice 10 Scarpaci Lucrezia Schiacciatrice 11 Buglisi Angelica Schiacciatrice 12 Benenati Paola Libero 13 Saccone Martina Schiacciatrice 14 Oliva Martina Schiacciatrice 15 Usai Francesca Schiacciatrice

La Play Volley Serie C maschile, invece, è composta da:

Numero Cognome Nome Ruolo 1 ACCETTA Domenico Banda 2 CALABRO Samuele Libero 3 COTUGNO Giuseppe Banda 4 CRISAFULLI Giovanni Centrale 5 FARACI Ettore Banda 6 GALDINO Alessio Universale 7 ISGRO’ Carmelo Banda 8 MAIO Giorgio Palleggiatore 9 SALAMONE Salvatore Centrale 10 SETTINERI Luca Libero 11 SIRACUSA Giacomo Opposto 12 TORRE Matteo Palleggiatore 13 TRIFILO’ Matteo Centrale

La Play Volley Barcellona P.G. è pronta a gareggiare in tutti i campionati giovanili, da under 13 ad under 19 maschile e da under 13 ad under 18 femminile. In particolare, la prima squadra è quella di Serie C maschile “Play Volley Barcellona”, dove la Serie C è il massimo campionato regionale, girone contro comprensorio Trapani e Palermo. La prima squadra della Serie D femminile “Più Formazione Barcellona” è sempre nel campionato regionale, girone di Messina e Catania, in tutto 13 squadre che lotteranno per ottenere 3 promozioni e 2 retrocessioni.

“Siamo entusiasti di presentare la stagione sportiva 2024/2025 di fronte ai nostri tifosi, accompagnati dai nostri partner. Anche per questa stagione siamo orgogliosi di partecipare a tutti i campionati giovanili maschili e femminili mentre le nostre prime squadre saranno impegnate nei campionati regionali di Serie C Maschile e Serie D femminile. Entrambe le formazioni dovranno quindi confrontarsi in categorie di livello superiore, ma siamo fiduciosi sulle nostre possibilità di ben figurare sui campi di tutta la regione” – così la Presidente Nunziata Accetta.

Hanno preso parte all’evento anche gli sponsor che supportano la società sportiva e in particolare: