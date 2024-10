Armi e droga in casa, arrestato 55enne a Francavilla di Sicilia

Detenzione illecita di armi e possesso di droga a fini di spaccio. Queste sono le accuse contestate ad un 55enne di Francavilla di Sicilia, arrestato ieri, dopo una lunga indagine a cui è seguita la perquisizione del suo domicilio, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia (ME) e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati una pistola calibro 8 fornita di munizioni, ritrovata sopra ad un comodino, ed una carabina ad aria compressa, anche questa con i relativi proiettili, che era stata pure modificata artigianalmente.

Oltre alle armi sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, all’interno di 6 barattoli, ritrovati in varie parti della casa, due dentro al cassetto del comodino dentro alla camera da letto ed i restanti ammucchiati assieme ad altro dentro ad un garage adibito a deposito.

Oltre alle stanze interne dell’abitazione, l’indagine è stata condotta anche in un terreno, in cui sono state ritrovate 3 piante di cannabis in infiorescenza, alte quasi 2 metri, che sono state sequestrate dai Carabinieri. Sono state riportate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina, assieme al resto degli stupefacenti, per le analisi di laboratorio, come anche le armi sequestrate: ora saranno avviati gli accertamenti per capire se sono state utilizzate per commettere crimini.

L’arrestato è stato, intanto, condotto al carcere di Messina Gazzi, in attesa di disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.