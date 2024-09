40 anni dell’Associazione teatrale Cattafi:

Un importante compleanno per i membri dell’Associazione teatrale Cattafi, che festeggiano 40 anni di attività. Per celebrare si prepara anche la 34esima stagione teatrale al Teatro Vittorio Currò.

Ad annunciare il tutto, compreso il cartellone definitivo, è stata la Presidente dell’associazione e portavoce del Consiglio Direttivo Virginia Scoglio. Gli spettacoli proposti hanno come obiettivo quello di soddisfare quanti più palati possibili con una notevole varietà di genere.

Stando alla Presidente ci sono due importanti novità: la prima sono gli aumentati spettacoli interni: “Abbiamo voluto, infatti, che i protagonisti assoluti quest’anno fossero i nostri soci, che possiedono talento e capacità per mettere in scena lavori di ogni genere”. Assieme a questo sono aumentati anche gli eventi presenti nel cartellone: “Per festeggiare insieme a chi da anni ci sostiene, abbiamo deciso di inserire un undicesimo lavoro, in omaggio per chi farà l’abbonamento.”

La presidente ringrazia poi gli sponsor per il loro rinnovato aiuto a realizzare questo nuovo progetto.