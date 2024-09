Ricomincia la stagione sportiva per la Duilia Barcellona: primi successi e nuove sfide

Sta per ricominciare l’anno sportivo per la Duilia Barcellona. Il 6 ottobre ci saranno i Campionati Italiani per Regioni Cadetti/e, a rappresentarla la saltatrice Ludovica Pino, si presenterà nella pedana del Salto in Alto, reduce vittoriosa del titolo regionale conquistato a Catania qualche settimana fa.

L’atleta, allenata da Emanuele Torre ha dato mostra anche quest’anno della sua abilità, si confronterà con le migliori saltatrici italiane di categoria nello stadio di Caorle (VE) dal 4 al 6 ottobre – la gara di Ludovica sarà trasmessa in streaming su atletica.tv giorno 5 ottobre alle 16:45 –

Nello stesso weekend l’allievo mezzofondista Sebastiano Trifiló allenato da Padre Vincenzo Puccio darà lustro alla Duilia Barcellona, presentandosi ai nastri di partenza dei CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALLIEVI di CORSA su STRADA sulla distanza dei 10km. L’evento si terrà lungo un percorso veloce e pianeggiante, nella splendida cornice di Arezzo. Sebastiano ha già corso la distanza di 10km dimostrando ottimi riscontri cronometrici.

Il 20 ottobre nelle Marche si svolgerà invece il Trofeo Nazionale Giovanile per regioni di Marcia “Trofeo Pietro Pastorini” valido anche Campionato Individuale Allievi su strada. A rappresentanza della Duilia Barcellona, il giovane marciatore Gaetano Munafó dopo la vittoria del titolo regionale, sarà protagonista alla Marcia di Grottammare, seguito a distanza dal suo allenatore Santino Smedili.