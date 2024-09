Si chiude con successo l’ultimo appuntamento culturale estivo del Museo Epicentro

Si è tenuto con successo sabato 21 settembre l’ultimo appuntamento culturale della manifestazione “Artisti storici nella collezione del Museo Epicentro” in programma di questa ricca estate circolare 2024 al “Museo Epicentro” e dei suoi luoghi di cultura il “Giardino di Salva” e lo “Studio d’arte Epicentro” a Barcellona Pozzo di Gotto in località Gala, organizzato con impegno e professionalità dai fondatori del museo Salva Mostaccio e Nino Abbate, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Dopo i ringraziamenti di rito a quanto hanno collaborato alla riuscita della manifestazione è stato proiettato un video storico che ricordava alcuni personaggi illustri della cultura barcellonese da Nino Leotti a Nello Cassata, Alessandro Manganaro, Filippo Minolfi, Emilio Isgrò, Melo Freni fino a la scrittrice Patrizia Zangla. Per raccontare l’attività culturale di Epicentro sin dalla fine degli anni ottanta è stato proiettato un video a cura da Gianluca Abbate, seguito con interesse dal pubblico presente, tra cui il Dott. Andrea De Pasquale, Direttore dell’Archivio centrale di Roma, gli artisti Calogero Barba e Giuseppina Riggi di Caltanissetta e numerosi personaggi del mondo della cultura e dell’arte.

La manifestazione è stata presentata dalla Storica dell’arte Valentina Certo, che ha percorso in modo descrittivo l’itinerario espositivo e visuale della collezione come scritta nel libro da Nino Abbate, presentato in questa occasione che racconta la collezione del museo con i maggiori artisti protagonisti dei Movimenti storici dell’arte in Italia dal “Futurismo alle ultime Tendenze – Una storia dinamica che parte da Gala”.

Tra i presenti è intervenuto Felice Mancuso mettendo in evidenza un passato storico vissuto direttamente dal futurista e politico Nino Pino Balotta con l’esposizione in sala di due sue lettere autografe indirizzate a Salvatore Quasimodo. I presenti oltre a visitare la collezione con le 1200 mattonelle d’arte, hanno avuto l’occasione di apprezzare i versi poetici della poesia inedita ABC del poeta Bartolo Cattafi, donata al Museo dalla Moglie Ada De Alessandri Cattafi e le ultimissime opere su mattonelle degli artisti: Giuditta R, e Giuseppe Veneziano. Un evento di cultura e arte completo in tutti i suoi aspetti che fa parte della storia non solo locale ma nazionale.