La Nuova Igea Virtus ospita oggi pomeriggio la Reggina, nel match d’esordio della serie D

Torna il campionato di serie D e per la Nuova Igea Virtus la prima giornata è già ricca di emozioni e motivazioni. I giallorossi ospitano oggi pomeriggio al D’Alcontres Barone (calcio d’inizio alla 16) la Reggina 1914, che dopo aver ritrovato la tradizionale denominazione proverà il salto in serie C.

Sarà una sfida importante per entrambe le formazioni, anche se sono gli amaranto ad avere tutte le pressioni di dover cominciare il torneo rispettando le attese della vigilia, che li vede favoriti per la promozione insieme soprattutto al Siracusa. La Nuova Igea Virtus, come ribadito alla vigilia anche dal mister Francesco Di Gaetano, non ha nulla da perdere e potrà giocare con la testa libera di chi può esprimere il suo gioco senza alcuna pressione. La condizioni ottimale per ciascuna squadra che inizia il campionato con l’obiettivo di centrare prima possibile la salvezza e di divertire il proprio pubblico, che si prevede caldo e numeroso già alla prima partita. La cornice della gradinata dello stadio barcellonese potrà fare la differenza in questa categoria, considerato che da Reggio Calabria sono attesi 300 tifosi amaranto, pronti a supportare la loro squadra. Una sfida sugli spalti che si prevede corretta, ma che diventerà importante in caso di partita in sostanziale equilibrio tra due formazioni ancora in fase di rodaggio e non certo al massimo della condizione.

Ecco il programma della prima giornata del girone I di serie D, che segnerà la prima classifica stagionale.