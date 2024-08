Donne di Troia: spettacolo teatrale questa sera a Tripi

Si conclude oggi, 30 Agosto, il festival teatrale curato dal “Teatro dei due Mari” in collaborazione con Il Parco Archeologico di Tindari svoltosi nell’agorà della Abakainon, Tripi.

Dalle ore 21.00 andrà in scena la prima nazionale de “Le Donne di Troia” con Aurora Miriam Scala e Carmela Buffa Calleo.

Il biglietto intero acquistato al botteghino ed online sarà di € 12,00 e ridotto €10 per gli over 70 e under 18. Mentre i residenti di Tripi che acquisteranno il biglietto online potranno godere del prezzo speciale del Ticket d’ingresso: €8

É possibile acquistare i biglietti dal seguente link: https://teatrodeiduemari.organizzatori.18tickets.it/film/36412/0bd7e35a-05d1-40cb-987b-ff3866c7b806