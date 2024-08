Barcellona P.G. festeggia la Madonna del Tindari

Come ogni anno si celebra la Madonna del Tindari, quest’anno in particolar modo ci si prepara in vista del Giubileo 2025.

Presso la Basilica di San Sebastiano Martire tutti i giorni dal 30 agosto al 7 settembre, alle ore 18.15 si terrà il S.Rosario seguito dalla Novena per poi concludersi con la S.Messa.

Domenica 8 settembre dalle ore 9.00 fino alle 11.00 si terranno le SS.Messe ed alle 12.00 la recita delle suppliche alla Madonna del Tindari. Alle 17.00 si terrà la processione che seguirà il percorso indicato nella locandina.