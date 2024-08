Si ritrovano dopo 30 anni dal diploma i compagni della 5B dell’ex Itcg Fermi di Barcellona

Lunedi 12 agosto si sono ritrovati attorno al tavolo dell Helios Garden di Marchesana, a distanza di 30 anni dal diploma (anno 1994) alcuni dei compagni di classe della 5 B Ragioneria dell’ex Itcg E.Fermi adesso denominato Itet Fermi di Barcellona.

Hanno risposto all’appello, su iniziativa di alcuni degli ex alunni, Daniela Calcagno, Salvo Maiorana, Michela Alesci, Ada Pietrini, Irene Cappellano, Francesca Ragusa, Emilia Chiofalo, Pierdomenico Imbesi, Antonella Trimarchi, Tindara De Pasquale, Angela Puliafito, Domenica Sottile, Lucia Mazzeo, Venerina Calderone, le sorelle Maria e Grazia Venuto, Carmelina De Gaetano, Antonella Baglione e Vittoria Bartolone. Pochi gli assenti.

E’ stato bello per gli ex alunni ricordare gli aneddoti divertenti della scuola di un tempo, e in particolare il ricordo dolce e struggente di Roberto Stimolo, un compagno purtroppo scomparso molti anni prima.

Dopo la suggestiva torta di rito fornita dal Tul Bar di Barcellona Pg, la classe 1994 si è salutata con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno magari più numerosi, cercando di riunire anche il resto della classe.