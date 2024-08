Merì, consegnati i lavori per l’ammodernamento del campo sportivo “Italia ’90”

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di ammodernamento del Campo Sportivo Comunale “Italia ’90” di Merì.

Gli interventi prevedono la realizzazione del manto in erba sintetica e la riqualificazione di tutto l’impianto. A eseguirli sarà il Consorzio Campale Stabile di Apollosa, in provincia di Benevento che si è aggiudicato l’appalto per un importo, comprensiva di Iva, di euro 1.086.389,78 oltre oneri di sicurezza pari a euro 41.960,39. Il termine dei lavori è fissato in 426 giorni.

“Siamo estremamente soddisfatti – affermano i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale -di questo ulteriore tassello che si aggiunge a quanto già fatto per Merì. E’ questo un segnale di attenzione verso lo sport locale ed il nuovo impianto sportivo potrà ospitare manifestazioni di livello e di interesse, favorendo l’attività delle società sportive locali”.