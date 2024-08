Salvatore Chiofalo avrebbe compiuto oggi 40 anni: i familiari non dimenticano e chiedono la verità sulla scomparsa del loro congiunto

Sarebbe stato un giorno di festa per Salvatore Chiofalo, l’uomo scomparso a 32 anni il 27 agosto del 2016 in circostanze non ancora chiarite sulle colline di Migliardo. Qualche giorno dopo la denuncia di sparizione, venne infatti ritrovato il fuoristrada Toyota dell’allevatore barcellonese, in una zona impervia di Migliardo, senza alcuna traccia dell’uomo.

Salvatore avrebbe infatti compiuto oggi i suoi 40 anni e i familiari in questo giorno in cui avrebbero voluto festeggiare il suo compleanno, sentono ancor di più il dolore per la sua assenza.

La mamma, la sorella e tutti i componenti della famiglia non non dimenticano la sua storia e continuano a chiedere giustizia e chiarezza sulle circostanze della sua scomparsa: “Attendiamo una risposta da parte della Procura per l’inchiesta su questa tragica scomparsa. Noi non molleremo mai, perché non ci si può rassegnare a una perdita così brutta. Manterremo sempre alti i riflettori su questa storia perché lui vive in noi“.

Sul vicenda tornerà presto a parlarne anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.