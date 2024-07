L’Asd Pallacanestro Barcellona, neo promossa in serie D, programma un campionato da protagonista

L’Asd Pallacanestro Barcellona, dopo aver conquistato nella scorsa stagione la promozione in serie D, si prepara ad affrontare il nuovo campionato con un progetto ambizioso, che vuole mettere al centro i tanti ragazzi di Barcellona e del suo comprensorio.

La società, guidata dal presidente Fabio Pirri e composta dai dirigenti Massimo Rucci e Antonio Varotta, sta infatti programmando un campionato da protagonista, puntando su un tecnico esperto e su giocatori della zona che hanno voglia di mettersi in gioco in un campionato regionale. La società ha già raggiunto l’accordo con il main sponsor, il Consorzio Spamar di Barcellona, azienda da sempre vicina alla pallacanestro barcellonese, e sta lavorando per dare solidità ad un’iniziativa sportiva mirata a valorizzare i giovani cestisti dell’hinterland barcellonese. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati il nome del coach e di primi giocatori che faranno parte del roster biancoverde.