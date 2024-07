Una giornata di cultura e divertimento per i giovani del Campo Trinacria tra Castroreale e Portorosa

Giovedì scorso è stata una giornata memorabile per i 16 ragazzi del “Campo Trinacria”, provenienti da paesi europei ed extraeuropei, che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica grazie all’ospitalità del Lions Club Castroreale.

L’evento, parte del programma globale di Campi e Scambi Giovanili (YCE – Youth Camps Exchange) del Lions Club International, ha visto la partecipazione attiva e generosa di numerose realtà locali.

La mattinata è iniziata con la visita al suggestivo borgo di Castroreale, accolti calorosamente dalla Dott.ssa Melina Trovato, funzionaria comunale del settore socio culturale e responsabile del museo civico, che ha accompagnato i giovani ospiti che hanno così potuto ammirare le bellezze storiche e architettoniche del borgo, immergendosi nella cultura e nelle tradizioni locali, scoprendone la storia, gli usi ed i costumi, grazie anche alla Prof.ssa Daniela Cusmà Piccione che ha fatto da interprete.

Il gruppo successivamente si è spostato a Portorosa, nel comune di Furnari, dove è stato accolto dal Vice Sindaco Giuseppe La Macchia. Qui, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di pranzare grazie alla generosità del Bar e Ristorante “Gradisca”, “Supermercato Sigma” di Immacolato Bonina ed alla cortese ospitalità della “Spartivento Charter” di Portorosa.

Il pomeriggio è stato dedicato al relax e al divertimento, con i giovani ospiti che hanno potuto godere delle meravigliose spiagge e del mare cristallino della terra siciliana.

“Questa esperienza – si legge in una nota del Lions Club Castroreale – ha permesso loro di apprezzare la bellezza naturale del nostro territorio, offrendo al contempo un’occasione preziosa di interazione e scambio culturale.

Il Campo Trinacria rappresenta un tassello importante nel mosaico del programma YCE, mirato a promuovere la creazione e il mantenimento di relazioni internazionali, la conoscenza di altre culture e la pace tra i popoli. Questo evento ha dimostrato come la collaborazione tra enti locali, attività commerciali e associazioni possa creare opportunità significative per i giovani, favorendo la loro crescita personale e culturale”.

L’ospitalità del Lions Club Castroreale e la generosità delle attività locali hanno reso possibile una giornata che i ragazzi del Campo Trinacria ricorderanno a lungo, testimoniando ancora una volta l’importanza della solidarietà e dell’accoglienza nel costruire un futuro migliore per tutti.