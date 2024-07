Barcellona, incidente mortale sulla via Milite Ignoto: deceduto un centauro di 42 anni

Un tragico incidente mortale si è verificato stasera in via Milite Ignoto. all’altezza del civico 56, nei pressi del sottopasso dell’autostrada A20.

Un 42enne, a bordo di motociclo di grossa cilindrata, per cause ancora in fase di accertamento ha centrato una Fiat Panda. Per l’uomo D. S. C. non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Barcellona, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica. Sotto shock il conducente della Fiat Panda coinvolta nell’incidente.