Assolto un 43enne di Barcellona: aveva violato la sorveglianza speciale per andare al lavoro

Era accusato di aver reiteratamente violato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un giovane operaio barcellonese di 43 anni A. A.

Gli agenti del Commissariato lo avevano sorpreso in almeno sei episodi fuori dall’abitazione negli orari in cui, secondo le prescrizioni imposte, aveva l’obbligo di permanere in casa. In primo grado il Tribunale di Barcellona lo aveva condannato, considerata la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Nel giudizio di appello il difensore ha sostenuto che nelle prescrizioni alle quali doveva attenersi il sorvegliato speciale vi era anche l’obbligo di “dedicarsi ad onesta attività lavorativa“. Per tale ragione dimostrando che la reiterata uscita fuori dagli orari consentiti era motivata esclusivamente da esigenze lavorative, non poteva essere attribuita alcuna condotta illecita all’imputato il quale al contrario si era scrupolosamente impegnato nello svolgimento della professione.

La Corte d’Appello di Messina ha accolto la richiesta del difensore avv. Gaetano Pino, assolvendo così l’imputato perché tutti i fatti non costituiscono reato.