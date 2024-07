La Nuova Igea Virtus lavora a tutto campo: ufficiale l’arrivo di Violante, definite le date degli open day per l’attività giovanile

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare a tutto campo per affrontare al meglio la prossima stagione di serie D.

OPERAZIONI DI MERCATO

Sul fronte mercato, è stato ufficializzato l’arrivo in giallorosso dell’attaccante Dario Violante, lo scorso anno impegnato nel torneo Under 19 di serie B con il Catanzaro. Il giocatore, nato nel 2005 ad Agrigento, è cresciuto nelle giovanili del Catania e dopo un anno con l’Akragas, con cui ha esordito in Eccellenza, ha proseguito il suo percorso tra gli juniores, tre anni e mezzo al Cosenza e l’anno scorso al Catanzaro, dove ha chiuso la stagione disputando il campionato under 19. “Sono felice – ha dichiarato – di poter indossare la gloriosa maglia della Nuova Igea Virtus e ringrazio la società ed il tecnico per la fiducia che mi è stata concesso. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della squadra e di conquistare l’affetto dei tifosi, dando sempre il massimo anche in termini di gol e di assist”.

La società ha raggiunto l’accordo per le conferme di Francesco Triolo, Angelo Di Cristina e Matteo Trovato, ed è al lavoro per definire un’ulteriore conferma nel gruppo degli under a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. Ridotte al minimo le possibilità di rivedere in giallorosso Longo e Ferrigno, la dirigenza sta lavorando sul mercato per un attaccante ed per un centrocampista senior che possano dare esperienza ai tanti giovani di talento che comporranno la rosa giallorossa.

ATTIVITA’ GIOVANILE: AL VIA GLI OPEN DAY

Nell’ottica di un potenziamento dell’attività giovanile, iniziato con accorpamento con l’Academy Barcellona, la Nuova Igea Virtus ha programmato per il mese di luglio una serie di appuntamenti per valutare i miglior talenti Under 15, Under 17 ed Under 19, da inserire nelle rappresentative che affronteranno i tornei regionali di categoria.

Lo staff tecnico del settore giovanile ha previso un raduno dei ragazzi under 15 regionali, nati tra il 2010 ed il 2011, per il prossimo lunedì 8 luglio. Martedì 9 luglio sarà riservato ai ragazzi under 17 regionali, nati tra il 2008 ed il 2009, mentre mercoledì 10 luglio sarà l’occasione per visionare i ragazzi under 19 regionale serie D, nati tra il 2006 ed il 2007. Tutti gli open day si svolgeranno allo stadio D’Alcontres Baron con inizio alle 17.

Sabato 27 luglio, sempre allo stadio D’Alcontres Barore, a partire delle 16, è invece in programma l’Open Day per i ragazzi dell’attività di base, con la presenza dei nati tra il 2012 ed il 2019, che potranno conoscere i componenti del nuovo staff tecnico dell’attività di base della Nuova Igea Virtus. E’ necessario presentarsi al campo sportivo muniti di documento di riconoscimento e certificato medico agonistico, entrambi in corso di validità.

Per ulteriori informazioni si potranno contattare i seguenti numeri di telefono:

Emanuele Di Salvatore 3478352094

Salvatore Barresi 3396111364

Domenico Grasso 3473858892

Ignazio Costa 33180238209