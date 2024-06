Barcellona, si è spento a 94 anni padre Vito Spada, punto di riferimento per tanti giovani di Pozzo di Gotto

Si è spento oggi nella sua casa di via Palestro a Pozzo di Gotto padre Vito Spada, che avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 28 agosto.

A darne l’annuncio è stato il parroco di Santa Maria Assunta, padre Santino Colosi: “Padre Spada è andato incontro al Signore, dopo aver compiuto il sessantaquattresimo anniversario della propria ordinazione presbiterale: lo accolga il Bel Pastore! La comunità parrocchiale di S. M. Assunta si raccoglie in preghiera e ringrazia il Padre nostro dei cieli per il fecondo ministero di Padre Vito a suo favore.

Le esequie si svolgeranno lunedì 24 giugno, alle ore 15.30, nel Duomo di S. Maria Assunta in Pozzo di Gotto. Presidierà la Celebrazione dell’Eucaristia Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare e vicario generale.

Padra Spada è stato per molti giovani pozzogottesi negli anni ’80 e ’90 un punto di riferimento nella crescita spirituale e sociale, con il suo modo di interpretare il sacerdozio il servizio liturgico con una grande empatia per i giovani, coinvolgendoli in diverse attività ludiche, ancor prima della diffusione capillare del grest estivi. Chi scrive ha ricevuto la prima comunione proprio del padre Spada e lo ha sempre visto come un prete sensibile, disponibile e vicino alle esigenze di tutti, con una passione per il mare e per lo sport, che ha praticato fino a quando le condizioni fisiche glielo hanno permesso.

