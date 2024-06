Presentato il saggio musicale di fine anno “Bambini all’opera” della scuola d’infanzia Casa del Fanciullo

L’auditorium dell’ I.C. “Bastiano Genovese”, alla presenza della dirigente Francesca Canale e dei genitori, ha ospitato il saggio musicale di fine anno “Bambini all’opera”, allestito e preparato dalla scuola dell’infanzia “Cannistrà – Casa del fanciullo”.

“Il nostro plesso – affermano le docenti – ha portato avanti il progetto, piantando un semino, l’amore per la musica come elemento fondamentale per la crescita culturale ed emotiva del bambino.

Questo viaggio fantastico nel mondo della musica, è appena arrivato alla prima tappa, con la consapevolezza che tanto altro si può realizzare nel nostro Istituto ad indirizzo musicale”.