Al teatro Mandanici sabato il concerto di Orietta Berti e degli Atmosfera Blu: ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni

Gli organizzatori del concerto di Orietta Berti e degli Atmosfera Blu, d’intesa con l’Amministrazione comunale, hanno deciso di aprire le porte del teatro Mandanici ai ragazzi fino a 12 anni, disponendo l’ingresso gratuito, se accompagnati da un adulto pagante.

La scelta è stata fatta per favorire la presenza di più giovani, ad un evento che vede sul palco una cantante apprezzata anche dai bambini. Il concerto “Musica e Solidarietà”, promosso dalla HM Management e dal Lions Club di Barcellona, con un contributo della Regione, avrà inizio sabato 8 giugno alle ore 21. Il ricavato sarà destinato in beneficienza al laboratorio di arte musiva del centro per l’autismo “Dopo di Noi” di Barcellona Pozzo di Gotto.