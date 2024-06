L’Università della Terza Età ha proposto lo spettacolo “lo sciopero delle mogli di Aristofane”

Il Laboratorio Teatrale “Antonio Rizzo” dell’Università della Terza Età di Barcellona, sabato 1 giugno, ha messo in scena “Aristofane e lo sciopero delle mogli”, nella elaborazione di Giovanni Corica.

Lo spettacolo, nel Teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio Salesiano, prende le mosse dalla commedia “Lisistrata” di Aristofane (Atene, 446 a.C.-386 a.C.), rappresentata per la prima volta ad Atene nel 411 a.C.). L’ateniese Lisistrata (il nome significa “Colei che scioglie gli eserciti”) convoca numerose donne di Atene e di altre città, per discutere un importante problema. A causa della guerra del Peloponneso, infatti, gli uomini delle città greche sono perennemente impegnati nell’esercito e non hanno più il tempo di stare con le loro famiglie. Lisistrata propone allora alle altre donne di fare uno sciopero coniugale, di chiudere il talamo ai mariti: finché gli uomini non firmeranno la pace, esse si rifiuteranno di avere rapporti matrimoniali con loro. Dopo un momento di sbigottimento e di rifiuto, le donne si dicono favorevoli al piano. Riusciranno nel loro intento, la pace trionferà, le donne torneranno dai loro mariti festeggiando con danze e banchetti. Quello di Lisistrata è un vero e proprio messaggio femminista e pacifista, sviluppato in maniera originale e sorprendente. Giovanni Corica rielabora il testo in funzione dell’attualità, disseminandolo di riferimenti alle guerre in corso, di nomi, di giochi di parole, di ironie.

La serata è stata introdotta e conclusa dal rettore dell’UTE Tanina Caliri, la quale ha ricordato che con questo spettacolo si chiude l’anno accademico dell’Università della Terza Età.

Le mogli: Ina Mazza, Carmen Ruberto, Angela Gregorio, Tiziana Turrisi, Carmen Dauccia, Lina Sottile, Rosa Milone; i mariti: Nino Trapani, Mario Lanza, Alberto Alacqua, Vittorio Basile; il coro: Pietro Piccolo, Pina Leonti, Maria Neri, Angela Venuti; aiuto regista: Edoardo Romano; coordinatrice: Tanina Caliri; effetti sonori: Nino Trapani; scenografia: Alberto Alacqua, Mauro Ciabattini; luci e amplificazionie: Gioele Crisafulli.