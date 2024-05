Barcellona, tentativo di fuga dal carcere di via Madia: rintracciato il palermitano di 26 anni in fuga, si era nascosto in un condominio della zona

Si concluso il tentativo di fuga dal carcere di Barcellona, che ha visto protagonisti due detenuti che hanno cercato di allontanarsi dalla struttura di via Madia. L’allarme è scattato immediatamente. Uno dei due fuggiaschi è stato subito fermato, mentre il secondo, un palermitano di 26 anni, è inizialmente riuscito ad allontanarsi dal carcere. Le serrate ricerche condotte dalla Polizia penitenziaria, con i Carabinieri e la Polizia, hanno consentito di ritracciarlo intorno alle 20 nel cortile di un condominio poco distante dal punto in cui si erano perse le tracce n via Ugo Sant’Onofrio. Probabilmente pensava di attendere la notte per potersi spostare più agevolmente per allontanarsi della città.