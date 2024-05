Un incidente autonomo si è verificato stamattina sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’altezza del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada al km 40,700 in modo autonomo. Il mezzo si è ribaltato ed il conducente è rimasto ferito. Al pronto soccorso di Milazzo gli sono stati riscontrati diversi traumi. Sul posto è intervenuto la pattuglia della PolStrada e l’ambulanza del 118.