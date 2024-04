La Nuova Igea Virtus sconfitta con la Sancataldese nell’ultima trasferta della stagione: il 5 maggio si chiude al D’Alcontres

La Nuova Igea Virtus non riesce ad evitare la sconfitta nell’ultima trasferta della stagione sul campo della Sancataldese, ancora affamato di punti per blindare la salvezza. Le motivazioni hanno fatto la differenza con la squadra di casa che ha chiuso il match nel primo tempo con i gol di Mazza e Siino.

Per i giallorossi ci sarà adesso un turno di riposo imposto dal calendario per poi chiudere il campionato con il match del D’Alcontres contra la F.A. Reggio Calabria, per festeggiare l’obiettivo raggiunto della salvezza con i tifosi giallorossi.

Il campionato intanto comincia a definire i suoi verdetti. Dopo la promozione del Trapani in serie C e la retrocessione di Gioiese e Castrovillari, nella giornata di ieri il San Luca ha superato in classifica il Locri, acquisendo un vantaggio importante in vista dei playout, con lo spareggio che ad oggi si disputerebbe a San Luca. I calabresi potrebbero anche raggiungere il Portici, distanti solo tre punti a due giornate dalla fine, ed evitare la coda dei playout, a cui è ormai condannato il Locri.

Con la Nuova Igea Virtus hanno raggiunto la salvezza matematica anche Canicattì, Licata, Akragas e Sancataldese. Nei playoff, il Siracusa ha consolidato il secondo posto, vincendo con la Vibonese e lasciando ai calabresi al terzo posto. La F.A. Reggio Calabria parteciperà ai playoff con il quarto posto, mentre per definire l’ultima squadra è volata a quattro, tra Ragusa, Sant’Agata, Casalnuovo e Acireale.