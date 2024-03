La Nuova Igea Virtus supera anche il Casalnuovo (3-1) ed è ad un punto dalla matematica salvezza

Una doppietta di Longo ed un lampo di Aveni regalano l’ennesima vittoria contro una della squadra più quotate del campionato di serie, il Real Casalnuovo, ancora in corsa per un posto nei playoff promozione.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano ha interpretato al meglio la gara contro i campani, passando in vantaggio al 37′ del primo tempo con una bella punizione di Sebastiano Longo, preparata in allenamento con i compagni Calafiore e Trovato. Un fallo in area di Ferrigno ha consentito agli ospiti di calciare un rigore con Sarno al 43′ che ha portato le due squadre al riposo sul pareggio.

Nella ripresa al 14′ il Casalnuovo ha avuto un ghiotta occasione per passare in vantaggio con Vivacqua, che servito involontariamente da Catanzaro, si è presentato solo davanti a Staropoli, calciando a lato da buona posizione. La determinazione nell’inseguire la vittoria dei padroni di casa è premiato con due gol in tre minuti dal 30′ al 33′. Prima è arrivato il nuovo vantaggio con una potente conclusione dal limite di Longo e poi il gol che ha chiuso il match con un cross di Catanzaro, su cui si avventa come un falco sul palo opposto il bomber Aveni, che fa esplodere il D’Alcontres. Al fischio finale è scattata una festa anticipata per una salvezza che è ormai ottenuta, a cui manca per la matematica solo un punto, solo perchè il Trapani non è riuscito a battere a domicilio il San Luca. Si tratta di un dettaglio che non cambia la situazione e che regala una Pasqua più serena a tutto l’ambiente giallorosso.