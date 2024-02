Barcellona, si è spento Domenico Piccolo primo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti

Si è spento stamattina circondato dall’affetto dei suoi cari il dott. Domenico Piccolo, tra i fondatori e primo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, che ha guidato per oltre un decennio da 1999.

Domenico Piccolo, 74 anni, era molto conosciuto in città ed ha coordinato la fase di transizione con l’unificazione degli ordini dei dottori commerciali e dei ragionieri nel 2008, quando era componente del consiglio nazionale dell’organismo poi trasformatosi in Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ stato inoltre docente di economia nell’istituto commerciale e si è impegnato in politica nel Partito Socialista Italiano, come consigliere comunale di Barcellona negli anni ’80-’90 e assessore nei primi anni ’90 con la Giunta guidata da Roberto Molino.

Il presidente dell’Ordine Salvatore Stifanelli, insieme a tutto il consiglio direttivo ed agli iscritti, si uniscono al dolore dei familiari, ricordando il ruolo fondamentale nella nascita e nella crescita dello stesso Ordine.

Il funerale si terrà domani 10 febbraio 2024 alle 10.30 presso la Basilica di San Sebastiano di Barcellona.

La redazione di 24live e il direttore Giuseppe Puliafito porgono sentite condoglianze alla famiglia di Domenico Piccolo, sempre disponibile al confronto, con il sorriso sulle labbra.