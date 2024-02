Il dolore della comunità di Mazzarrà Sant’Andrea per la morte sul lavoro dell’operaio rumeno Mihai Rediu: annullate le iniziative di Carnevale

Il dolore e la rabbia per la morte dell’operaio 40enne Mihai Rediu, folgorato in un cantiere per la realizzazione di una nuova serra, ha unito tutta la comunità di Mazzarrà Sant’Andrea, dove la vittima dell’ennesima morte del lavoro risiedeva da molto anni insieme alla famiglia.

A farsi portavoce è il sindaco Carmelo Pietrafitta: “La comunità di Mazzarrà Sant’Andrea è scossa. Oggi piangiamo un papà e lavoratore esemplare. Mihai Rediu aveva solo 40 anni, lascia la moglie e tre figli. Dal gennaio 2008 viveva qui in paese, dove si era perfettamente integrato, insieme a tutta la sua splendida famiglia, con tanti sacrifici, comportandosi sempre in maniera lineare e dispensando sorrisi ai compaesani. Lavorava con grande spirito di sacrificio e buona volontà per non far mancare nulla a casa. E, proprio mentre compiva il suo dovere di lavoratore e padre di famiglia, ha perso la vita. Esprimiamo il cordoglio di tutta la comunità nei confronti della famiglia e annunciamo che tutte le iniziative previste per il Carnevale saranno annullate”.