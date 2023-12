Una Nuova Igea Virtus poco fortunata perde a Reggio Calabria e scivola in zona playout

La Nuova Igea Virtus fornisce una buona prestazione anche a Reggio Calabria, contro una delle migliori formazioni del torneo di serie D, ma nonostante l’impegno esce dal Granillo senza punti per una classifica che adesso si fa pericolosa.

Resta la prestazione della squadra del tecnico Ciccio Di Gaetano, che è andata vicino ad ottenere un importante risultato positivo. Oltre alle croniche carenze in fase realizzativa dei giallorossi, è mancato un pizzico di fortuna alla fine del primo tempo, quando in pieno recupero la conclusione di Di Stefano ha centrato la traversa e sul capovolgimento di fronte Perri ha regalato ai reggini il gol della vittoria.

L’impegno mostrato oggi pomeriggio sono il punto da cui ripartire nel 2024, perchè giocando con questa intensità contro le formazioni in lotta per la salvezza i risultati del lavoro svolto in questi mesi potranno arrivare. La società e lo staff tecnico stanno lavorando sul mercato per puntellare il reparto avanzato con un goleador, che possa concretizzare il gioco prodotto dalla squadra e nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie importanti in tal senso.

La sconfitta di oggi, unita alle vittorie di Portici, San Luca e Castrovillari cambiano l’assetto della parte bassa della classifica, con la Nuova Igea Virtus che per la prima volta scivola in zona playout. C’è comunque il modo ed il tempo di uscire fuori da questa situazione e la pausa di fine anno sarà l’occasione per riordinare le idee e per riportare la formazione giallorossa fuori dalla zona calda della classifica.

Il tabellino della gara

REGGIO CALABRIA – NUOVA IGEA VIRTUS 1-0

Marcatori: 46’ Perri

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea, Martiner, Girasole, Ingegneri (73’ Kremenovic), Zanchi; Barillà (68’ Salandria), Mungo, Porcino; Provazza (85’ Simonetta), Rosseti (58’ Bolzicco), Perri (73’ Cham). A disposizione: Fecit, Marras, Bright, Renelus. All Trocini

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): La Rosa; Di Cristina, Della Guardia, Ferrigno; Ordonez (87’ Nisticò), Biondo, Calafiore, Abbate, Leone (73’ Franchina); Aveni, Distefano (58’ Di Piedi). A disposizione: Di Fina, Verdura, Coppolino, Locantro, Triolo, Buscetta. All. Di Gaetano

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia. Assistenti: Piergiorgio Stotani di Viterbo e Claudio Habazaj di L’Aquila

Note – Ammoniti: Della Guardia, Biondo, Zanchi, Abbate, Ferrigno Recupero: 3’pt, 5’st

