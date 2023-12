Barcellona si prepara alle feste di fine anno con un ricco cartellone: Audio 2 ed un ospite a sorpresa per il Capodanno in piazza

Sarà un periodo natalizio ricco di appuntamenti per la città del Longano, che, grazie ai finanziamenti della Regione, garantiranno l’intrattenimento per tutti i gusti.

Alla conferenza di presentazione, il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori Giuseppe Benvegna, Salvatore Coppolino, Viviana Dottore e Angelita Pino, insieme a Nicola Barbera, hanno illustrato il cartellone, realizzato a costo zero per le casse del Comune in dissesto, con i contributi di oltre 50 mila ottenuti dalla Regione, con l’impegno dei rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega.

Sono diversi gli appuntamenti a partire da domani con il festival canoro studentesco di Natale, al Palalberti, dove sarà presente l’ex concorrente di Amici Federica Carta. Tradizioni natalizie si mischieranno agli appuntamenti culturali e musicali, fino al Capodanno in piazza, che sarà animato dai dj della zona, dal concerto della band Audio 2 e dalla presenza di un ospite ancor top secret, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi sulle reti nazionali.

Pubblichiamo il cartellone suscettibile di modifiche ed integrazioni, riservandoci di aggiornare gli appuntamenti nell’interesse dei nostri lettori.