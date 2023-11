L’Ic Nino Pino Balotta insignita della medaglia di bronzo della Croce Rossa Italiana per le donazioni nel periodo del Covid-19 VIDEO

La Croce Rossa Italiana, comitato di Barcellona, ha consegnato la medaglia di bronzo della Croce Rossa Italiana all’istituto scolastico “Nino Pino Ballotta” di Barcellona Pozzo di Gotto, quale riconoscimento per le donazioni nel periodo del COVID 19.

La cerimonia si è tenuta presso l’aula magna del plesso di via Salita del Carmine, alla presenza del dirigente Luigi Genovese, dell’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, dell’assessore ai servizi sociali Roberto Molino e del parroco di Santa Maria Assunta padre Santino Colosi.

Il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno dell’istituto, con la raccolta alimentare “Porto anch’Io un dono”, a sostegno delle famiglie in difficoltà, dopo l’emergenza della pandemia da Covid-19. Ogni anno viene effettuata una raccoltacon i coinvolgimento dei genitori, per aiutare coloro che hanno subito la crisi economica post-pandemica.