La Regione copre i costi per l’esenzione del pedaggio sulla A20 tra Barcellona e Milazzo

La Regione Siciliana ha stanziato 50 mila euro per il 2023 e 450 mila euro per il 2024 destinate al Cas Consorzio Autostrade Siciliane, quale rimborso per i mancati introiti scaturiti dall’esenzione del pedaggio nel tratto tra Barcellona e Milazzo.

Dopo il via libera del Ministero dei Trasporti ad applicare l’esenzione tra i due centri della costa tirrenica della provincia di Messina, era stato disposto un indennizzo di 50 mila euro mensili al Cas, a carico della Città Metropolitana di Messina, che sta gestendo i lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Mela, con i noti disagi nei collegamenti stradale. Davanti all’immobilismo dell’ente provinciale, la Regione ha accolto l’emendamento del deputato Pino Galluzzo, che su sollecitazione del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, ha consentito di sboccare la situazione. Si attende adesso il comunicato del Cas per l’applicazione dell’esenzione a vantaggio soprattutto dei pendolari che ogni giorno si spostano tra Barcellona e Milazzo e viceversa.