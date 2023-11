Incidente stradale sulla A20 tra Barcellona e Milazzo: un ferito lieve e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nella tratto autostradale tra Barcellona e Milazzo. Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti, con un ferito che ha riportato lievi traumi.

I detriti creati nell’impatto hanno invaso la carreggiata in direzione Messina, provando una ristringimento della stessa ed un consente rallentamento del transito, in una giornata già difficile per chi dalla provincia tirrenica deve raggiungere Messina, per la chiusura già annunciata della A20 tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale.

I rilievi sul posto sono stati affidati alla PolStrada di Messina, con il supporto di una pattuglia del distaccamento di Barcellona.