Barcellona, applicato il regime del 41 bis a Carmelo Vito Foti: i legali annunciano il ricorso

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio su proposta dei competenti Organi investigativi e giudiziari della DDA di Messina e della Direzione Nazionale antimafia, alla luce delle ultime operazioni antimafia, ha disposto con decreto motivato l’applicazione del regime detentivo speciale ai sensi della art. 41 Bis dell’ordinamento speciale . Il carcere “duro“ prevede determinate limitazioni alle quali è sottoposto il detenuto al fine di evitare contatti con l’esterno.

Carmelo Vito Foti, ritenuto uno degli esponenti di spicco della famiglia mafiosa barcellonese, sta scontando un pena definitiva a 4 anni per associazione mafiosa ed è stato condannato in primo grado nell’ultimo processo Gotha a 20 anni, in attesa che si completi l’iter processuale fino alla cassazione.

Gli avvocati difensori Avv. Gaetano Pino e Tino Celi, ritenendo l’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettavi necessari per l’ applicabilità del decreto, proporranno immediato ricorso al Tribunale competente per la revoca del provvedimento.