La Nuova Igea Virtus con la testa già alla gara casalinga di mercoledì contro il Castrovillari

La Nuova Igea Virtus, archiviati i complimenti per la prestazione di Trapani, nonostante la sconfitta, guarda già avanti, al turno infrasettimanale che mercoledì 1° novembre la vedrà in campo allo stadio D’Alcontres contro il Castrovillari.

La squadra del tecnico Ciccio Di Gaetano affronta un match importante per il principale obiettivo stagionale, la tranquilla salvezza. I calabresi hanno fin qui raccolto solo due punti e scendono in campo a Barcellona con la voglia di dare continuità al pareggio nella scontro diretto con la Sancataldese. I giallorossi da parte loro, dopo i complimenti, senza punti, di sabato sera, hanno bisogno dei tre punti per aumentare il distacco dalla zona calda della classifica. La Nuova Igea Virtus è al momento virtualmente al quinto posto, considerato che in classifica mancano i tre punti che il giudice sportivo assegnerà alla Fenice Reggio Calabria, dopo il pasticcio della panchina del Sant’Agata con la gestione degli juniores nella gara vinta meritatamente al Granillo di Reggio Calabria. I giallorossi devono anche osservare il turno di riposo imposto dal calendario e quindi non possono assolutamente abbassare la guardia.

Il nuovo tecnico Di Gaetano sta pian piano inserendo i principi del suo modo d’intendere il calcio, che come più volte ribadito è quello di avere un atteggiamento propositivo contro qualsiasi avversario, senza guardare alla classifica. Contro il Castrovillari sono gli igeani a dover fare la partita, con l’obiettivo di conquistare una vittoria. Considerata la giornata festiva, la società si attende una buona presenza di spettatori, come è già accaduto nelle prime gare casalinghe della stagione.

Nelle gare di ieri, che hanno completato la giornata, la sorpresa è stata la frenata della Fenice Reggio Calabria, fermata sullo 0-0 a Ragusa. La Vibonese si conferma un’outsider preoccupante per la coppia di testa, la capolista Trapani, ancora a punteggio pieno, ed il Siracusa che insegue a due punti. Il terzetto in vetta alla classifica sembra aver fatto il vuoto e solo una volta nel campionato della formazione nata dalle ceneri della Reggina potrà cambiare un trend che dopo 10 giornate appare abbastanza delineato.

Castrovillari Calcio Sancataldese Calcio 1-1 Portici Siracusa Calcio 1924 0-5 F.C. Trapani 1905 Nuova Igea Virtus 2-1 Gioiese 1918 F.C. Lamezia Terme 0-0 Vibonese Calcio Locri 1909 3-0 Akragas Canicattì 2-1 Città Di S. Agata Città Di Acireale 1946 1-0 Ragusa Calcio LFA Reggio Calabria 0-0 Licata Calcio San Luca 3-2 Riposa il Real Casanuovo