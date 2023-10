Nuova Igea Virtus, manca solo l’annuncio ufficiale per l’arrivo del nuovo tecnico Michele Campo

Manca solo il comunicato da parte dell’ufficio stampa della Nuova Igea Virtus per ufficializzare l’arrivo sulla panchina giallorosso del nuovo tecnico Michele Campo, protagonista sul campo con la maglia giallorossa tra fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Si tratta di una scelta nel solco dell’igeanità, marchio di fabbrica della società giallorossa, che, dopo l’esonero da un altro allenatore che ha fatto la storia della Nuova Igea Virtus come Pasquale Ferrara, punta su un tecnico che ha fatto la sua gavetta soprattutto sui campi del Nord Italia, con l’unica esperienza siciliana, due anni fa, sulla panchina della Jonica in Eccellenza. In quella stagione, la formazione ionica eliminò i giallorossi dai playoff per la promozione in serie D, confermando le qualità di Michele Campo, che riuscì a forgiare una squadra capace di ribaltare tutti i pronostici della vigilia.

Da calciatore Michele Campo è cresciuto nell’Orsa Barcellona, prima di passare alla Nuova Igea, con cui disputò sei campionati, in gran parte nel campionato Interregionale (l’attuale serie D). Nella sua carriera da difensore centrale ha vissuto l’esperienza nella Primavera dell’Empoli, senza la fortuna che avrebbe meritato, ed ha poi vestito anche le maglie del Partinico Audace, Milazzo, Orlandina, Corigliano e San Cataldese. Trasferitosi per lavoro a Trieste, da professore di educazione fisica, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera da tecnico, partendo dalle serie minori, con l’esperienza importante nella Primavera della Triestina. Due anni fa come detto è andato ad un passo dalla promozione in serie D con la Jonica e l’anno scorso è tornato in Friuli, alla guida della Primorec, dove con un gruppo di giovanissimi, ha sfiorato la promozione in Eccellenza.

In un’intervista rilasciata nel luglio scorso ai colleghi di 3mTv, Michele Campo non nascondeva il desiderio di tornare nella sua Barcellona Pozzo di Gotto. “Chiaramente la voglia di tornare è forte, però poi bisognerà vedere, dal punto di vista calcistico, le opportunità che si verranno a creare, anche perché vorrei accettare solo progetti importanti e validi, e non delle situazioni campate in aria tanto per allenare a tutti i costi”.

Il progetto importante e valido sembra sia arrivato per il tecnico giallorosso, che dopo l’annuncio ufficiale sarà presentato nei prossimi giorni ed inizierà a preparare il derby di domenica sul campo del Città di Sant’Agata.

Foto dalla rete