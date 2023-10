La Nuova Igea Virtus esonera il tecnico Pasquale Ferrara: “Non è più in linea con il progetto della società”

Le strade tra la Nuova Igea Virtus e il tecnico Pasquale Ferrara si separano in modo improvviso, ma non del tutto inatteso. Il segnale che qualcosa non andava nei rapporti tra la società e l’allenatore erano arrivati negli ultimi giorni, quando Ferrara aveva disertato la sala stampa sia prima sia dopo le gare disputate nell’ultime tre giornate.

La società, immaginiamo dopo un’attenta riflessione, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico che ha regalato la promozione in serie D alla formazione giallorossa. Lo ha comunicato con una nota stampa in cui chiarisce la ragioni della scelta: “La Nuova Igea Virtus comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile dell’Area tecnica ed Allenatore della prima squadra il sig. Pasquale Ferrara. Le motivazioni alla base della risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale sono state determinate dal progressivo disallineamento del tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto dal progetto societario concordato ad inizio stagione. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione al lavoro dimostrata, l’impegno e la professionalità con cui è riuscito ad ottenere, insieme alla città, alla società e alla squadra, lo storico traguardo dello scorso anno con il ritorno del vessillo giallorosso nella quarta serie nazionale. Altresì, in tutte le sue componenti, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il proseguimento della sua carriera“.

La gestione tecnica della prima squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore Vincenzo Pirelli, che oggi dirigerà l’allenamento prima della gara di domenica al D’Alcontres contro la Gioiese.

Si è trattato certamente ad una scelta ponderata, considerato che i dirigenti hanno fin da luglio dato carta bianca all’ex tecnico giallorosso, che ha concordato con il direttore sportivo Benedetto Bottari le scelte di mercato e la costruzione della squadra. La nuova società aveva voluto fortemente la conferma del tecnico barcellonese ed ha difeso in ogni momento la decisione di schierarsi dalla parte di Pasquale Ferrara, assumendosi le responsabilità di altre scelte organizzative all’interno del gruppo dirigenziale.

Nei prossimi giorni, ci sarà modo di capire meglio la dinamica di questo passaggio così traumatico di una stagione, che per i colori giallorossi non aveva riservato un avvio di stagione così negativo da fare pensare all’esonero del tecnico. La società è comunque al lavoro per trovare l’uomo giusto, alle condizioni economiche adeguate al budget, a cui affidare la squadra in questo momento così delicato per la stagione della Nuova Igea Virtus. Domenica in occasione della gara con la Gioiese potrebbero già esserci delle novità, considerato che l’obiettivo è quello di affidare la squadra al nuovo allenatore dal primo allenamento di martedì pomeriggio.