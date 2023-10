Secondo turno infrasettimanale per la Nuova Igea Virtus: in campo oggi in trasferta con il Licata

La Nuova Igea Virtus non ha il tempo di godersi la vittoria contro il Portici, perchè già oggi pomeriggio sarà di nuovo in campo per il secondo turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata del Campionato di serie D.

Per il tecnico Pasquale Ferrara, che dovrà ancora rinunciare agli infortunati Leone e De Gaetano, con alcuni giocatori alla prese con piccoli affaticamenti muscolari, sarà una gara in cui la squadra dovrà centellinare bene le energia, considerato dovrà giocare tre partite in otto giorni, senza possibilità di seguire un piano d’allenamento settimanale.

La gara con il Licata, che si disputa sul campo di Ravanusa, con inizio alle 15, è certamente un altro test per verificare la crescita della squadra giallorossa, che nell’ultima uscita contro il Portici ha dimostrato di poter essere concreta anche sotto porta. L’obiettivo è di tornare a Barcellona con un risultato positivo per poi concentrarsi sulla gara del D’Alcontres di domenica prossima contro la Gioiese.

Ecco i convocati dell’allenatore giallorosso:

𝗣𝗼𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶: Staropoli, Lumia

𝗗𝗶𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶: Franchina, Moi, Della Guardia, Verdura, Filosa, Nuňez, Triolo

𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝘀𝘁𝗶: Nisticò, Catanzaro, Trovato, Biondo, Abbate, Silipigni, Batista

𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶: Schinnea, Cannistrà, Isgrò, Aveni, Di Stefano, Russo, Longo

Il programma di giornata prevede diversi confronti interessanti come la gara tra Siracusa ed Acireale. Questo sono le partite in calendario:

Castrovillari Calcio Akragas Città Di S. Agata Locri 1909 F.C. Trapani 1905 Real Casalnuovo Gioiese 1918 Sancataldese Calcio Licata Calcio Nuova Igea Virtus Portici LFA Reggio Calabria Ragusa Calcio Canicattì San Luca F.C. Lamezia Terme Siracusa Calcio 1924 Città Di Acireale 1946

