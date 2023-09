Calcio, a Santa Lucia del Mela oggi pomeriggio test amichevole tra Nuova Igea Virtus e Messina

La Nuova Igea Virtus si sta preparando alla prossima sfida di campionato, in programma domenica 1° ottobre al D’Alcontres contro il Portici, una squadra con cui i giallorossi si confronteranno fino alla fine nella lotta per la salvezza

Archiviata la sconfitta di Siracusa, i ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara cercheranno di tornare alla vittoria, sfatando il tabù dello stadio di casa, dove nelle prime due uscite hanno raccolto solo un punto. La squadra ha comunque dimostrato una buona condizione atletica, ma le è mancato il cinismo sotto porta, soprattutto nelle due gare casalinghe.

Per testare la condizione dei suoi ragazzi e provare altre soluzioni tattiche, lo staff giallorosso ha organizzato oggi pomeriggio allo stadio “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, con inizio alle 15.30, un allenamento congiunto con il Messina formazione di serie C. Il tecnico si aspetta buone indicazioni dai ragazzi che come detto devono solo trovare con maggiore continuità la via del gol. In questo senso le assenze degli infortunati Trovato e Leone e le condizioni ancora non ottimali di Schinnea sono un fattore di cui tenere conto nella valutazione di quest’avvio di stagione.