La Nuova Igea Virtus puntella l’attacco con Gian Marco Distefano, lo scorso anno a Paternò

La Nuova Igea Virtus si prepara alla sfida di domenica sul campo del Lamezia, ma continua a guardare con attenzione anche al mercato. Nella mattinata di oggi, ultimo giorno di mercato, è infatti stato ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante catanese Gian Marco Distefano, classe 2000, cresciuto nel Catania e reduce dall’esperienza di Paternò.

Il ventiduenne attaccante si era già distinto negli anni in cui disputava i campionati giovanili con il Catania, ottenendo con 23 gol stagionali anche lo scettro di capocannoniere d’Italia nel campionato Berretti. Dopo alcune presenze con la maglia rossoblù in Lega Pro, viene notato dalla Lazio, che lo acquisto in prestito oneroso alla Lazio, con cui segna un gol in due gare Under 19, prima che campionato venga interrotto per l’emergenza Covid. Rientra così a Catania e gioca un anno a Paternò (4 gol in 28 presenze), prima di passere a Messina (Lega Pro) ed Acireale (serie D). Dal dicembre 2022 è tornato a vestire la maglia del Paternò in serie D e adesso è pronto a vivere l’esperienza con la Nuova Igea Virtus. Tra le sue qualità ci sono l’eclettismo e le qualità tecniche indiscusse, oltre alla capacità di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. Per il tecnico Pasquale Ferrara si tratta di una soluzione in più, che potrà aumentare il livello qualitativo del settore attaccanti.

Non è escluso che entro la fine del giornata possa essere definita un’altra operazione in entrata nel settore degli juniores, mentre al momento si escludono partenze rispetto alla rosa attualmente a disposizione dello staff tecnico.