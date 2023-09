Calcio, al via il campionato di serie D: la Nuova Igea Virtus domani in campo contro l’Acireale. Segui tutti gli aggiornamenti su 24live.it

L’attesa dei tifosi giallorossi si sta per concludere. Prende in via da domani in campionato di serie D, che vedrà in campo la neo promossa Nuova Igea Virtus, tornata ai livelli che merita una piazza storica del calcio siciliano come quella di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo una lenta ma inesorabile risalita nei tornei dilettantistici, la formazione giallorossa potrà confrontarsi con formazioni di livello superiore, con la ciliegina sulla torta dell’inserimento della Reggina in un girone I già competitivo per la presenza di squadre costruite per vincere come Trapani, Akragas, Ragusa e Siracusa.

Domani con inizio alle 16 la Nuova Igea Virtus esordirà in campionato con un derby tra i più sentiti dalle rispettive tifoserie, quello con il Città di Acireale. I gruppi organizzati dalla gradinata hanno invitato tutti a sostenere la compagine giallorossa in questo primo derby siciliano della stagionale, esponendo anche alcuni striscioni per le vie del centro cittadino. L’auspicio è che si possa assistere ad una bella giornata di sport sia in campo, sia sugli spalti.

La nostra testata giornalista è stata autorizzata dalla LND all’esercizio della cronaca sportiva e garantirà ai lettori ed agli appassionati che non potranno recarsi allo stadio D’Alcontres l’aggiornamento in tempo reale del risultato della gara, anche con brevi collegamenti audio dall’impianto barcellonese. Le nuove regole imposte dalla LND alle stesse società hanno limitato la possibilità di diffondere le immagini e della radiocronaca integrale della partite (che sono coperti da diritti a pagamento), ma 24live vi darà l’opportunità di rimanere aggiornati sull’andamento della gara.

Ecco il programma della prima giornata