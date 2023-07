Nuova Igea Virtus, ufficiali le conferme di Aveni e Russo: il nuovo addetto stampa è Mario Garofalo

La Nuova Igea Virtus continua a muoversi nella costruzione del nuovo assetto tecnico e organizzativo.

La società ha infatti definito l’accordo con il nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa, il giornalista Mario Garofalo.

Il nuovo addetto stampa giallorosso, oltre alle diverse collaborazioni con testate giornalistiche e televisive, vanta nel suo curriculum un:analoga esperienza nell’Ufficio Stampa del Basket Barcellona.

Nella nota ufficiale, la società ha salutato e ringraziato l’Addetto Stampa Uscente, Dott. Domenico La Cava, dimessosi dal proprio incarico nei giorni scorsi.

Sotto l’aspetto tecnico sono state ufficializzate le conferme di Santi Russo e Fabio Aveni.

Santi Russo, esterno d’attacco, classe 2004, sarà anche quest’anno a Barcellona!

Un altro validissimo under, che di sicuro anche in serie D si ritaglierà spazi importantissimi.

Per Fabio Aveni, classe 94′, compagno di reparto di Santi (non tra gli under, ma tra gli esterni) sono invece superflue le parole ed ogni tipo di presentazione visti il valore indiscutibile, la carriera importante, ed il curriculum prestigioso impreziosito dall’esordio in serie A con la maglia del Catania (con un fuorigioco che a distanza di anni urla ancora vendetta )