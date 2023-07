Nuova Igea Virtus, continuano le conferme: ufficializzato Verdura, tutto definito con Aveni e Russo

Il calciomercato della Nuova Igea Virtus continua sul fronte delle conferme con l’ufficializzazione arrivata ieri sera del difensore Cristian Verdura e quelle ormai definite dell’attaccante 28enne Fabio Aveni e l’esterno Santi Russo, classe 2004.

L’ufficializzazione di Cristian Verdura, classe 2005, è il premio per il contributo fornito alla squadra nell’ultima stagione di Eccellenza, e consente di garantire un valido componente del gruppo degli under previsti nel torneo di serie D. A breve arriverà l’ufficializzazione anche di Santo Russo, esterno di fascia, classe 2004, così come quella dell’esperto attaccante Fabio Aveni, valida alternativa nel ruolo di centravanti, che mette insieme qualità tecniche e velocità.

Attorno alla Nuova Igea Virtus continuano le voci dei tanti giocatori pronti a sposare il progetto giallorosso, ma come dichiarato dal tecnico Pasquale Ferrara, con un regolamento così restrittivo nell’utilizzo degli under, ben quattro in campo, non c’è fretta di chiudere le tante trattative avviate per non commettere errori nella costruzione della squadra.