La Nuova Igea Virtus ufficializza la conferma di Della Guardia: prossimi obiettivi sono un centravanti ed un difensore centrale

La Nuova Igea Virtus prosegue nella fase di rinnovo degli accordi con i giocatori che continueranno a vestire la maglia giallorossa in serie D, dopo averla conquistata sul campo.

L’ultimo in ordine di tempo è il difensore centrale Angelo Della Guardia, classe 1995, che ha trovato l’accordo anche per la prossima stagione, dimostrando serietà ed attaccamento alla maglia.

Della Guardia è stato uno dei protagonisti della promozione dell’anno scorso, saltando solo una partita di campionato, ed è pronto a mettersi al servizio della squadra e del tecnico Pasquale Ferrara.

Il nome di Della Guardia si aggiunge a quelli del portiere Staropoli, dell’esterno difensivo Franchina, dei centrocampisti Abbate e Bucolo, delle mezzali Biondo e De Gaetano e dell’attaccante esterno Isgrò.

La società, d’intesa con lo staff tecnico, si sta concentrando adesso su due senior, un difensore centrale che possa far coppia con Della Guardia, dopo il ritiro di capitan Dall’Oglio promosso direttore sportivo, e un attaccante d’area, che possa finalizzare il gioco della squadra. Allo stesso tempo l’attenzione è sulla costruzione di un pacchetto di under che dovranno garantire un contributo importante alla squadra, considerato che in serie D c’è l’obbligo di mantenere quattro juniores nell’undici in campo.