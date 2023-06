La Nuova Igea Virtus conferma Franchina, premiato ad Enna come miglior difensore: buone possibilità per Staropoli e Della Guardia

La Nuova Igea Virtus ha perfezionato l’accordo per la conferma in giallorosso di Gabriele Franchina, uno dei protagonisti assoluti della promozione in serie D.

Oltre al ruolo di difensore esterno e cursore di fascia, Franchina si è rivelato un cecchino infallibile negli ultimi sedici metri avversari, siglando reti pesantissime. Tra queste, le marcature che hanno regalato all’Igea le decisive vittorie a S. Croce Camerina e contro il Modica in campionato ed una delle quattro rifilate all’Akragas in finale di Coppa Italia.

Classe 1994, barcellonese purosangue, Gabriele Franchina proprio oggi è stato insignito, presso il Teatro Garibaldi di Enna, del titolo di miglior difensore dell’Eccellenza e di Top Player nelle categorie dilettantistiche. Il premio è andato anche al tecnico Pasquale Ferrara come miglior allenatore dell’Eccellenza.

La società sta lavorando sulle altre conferme rispetto alla rosa che ha conquistato la promozione in serie D. Si dovrebbe chiudere positivamente la trattativa con il portiere Staropoli e con il centrale difensivo Della Guardia, mentre si sta cercando un’intesa anche con l’attaccante Idoyaga, che avrebbe offerte da diverse formazioni del Nord Italia.