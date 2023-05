La Nuova Igea Virtus presenta il nuovo direttivo: Massimo Italiano è il presidente

La Nuova Igea Virtus ha ufficializzato il nuovo consiglio direttivo per la stagione 2023/2024.

Massimo Italiano è il nuovo presidente, Sara Torre e Giuseppe Di Bartola sono i vicepresidenti, Carmelo Imbesi è il tesoriere e Domenico La Cava il segretario. Completano i quadri dirigenziali Santi Torre, Giovanni Maio, Marco De Pasquale, Sebastiano Barca, Antonio Suppa e Nino Recupero.

La società ha inoltrato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto la richiesta, con carattere di urgenza, di convocazione della “Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo”, affinchè vengano individuati e realizzati gli interventi idonei a rendere fruibile lo stadio D’Alcontres Barone in vista dell’inizio della stagione agonistica 2023/2024. “L’agibilità dello stadio è requisito indispensabile per l’elaborazione di un progetto tecnico e societario solido e lungimirante, che la società intenderà presentare a breve in occasione di una conferenza stampa accessibile anche e soprattutto ai tifosi”.

Nell’occasione sarà presentata la campagna abbonamenti, che negli auspici del sodalizio dovrà dare un impulso forte all’operato della dirigenza e dell’area tecnica.