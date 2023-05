La Nuova Igea Virtus al lavoro per definire il nuovo assetto societario: la priorità sono gli adempimenti per l’iscrizione alla serie D

Il presidente della Nuova Igea Virtus, Bartolo Costantino, dopo gli incontri che nei giorni scorsi hanno coinvolto la dirigenza, ha rilasciato una dichiarazione per prendere le distanze dalle illazioni dell’ultimo periodo e per chiarire la linea della società in questo importante per la programmazione della prossima stagione, con i giallorossi nel ruolo di neo promossi in serie D.

“La società sta definendo un nuovo assetto interno – afferma Costantino – che le consenta di affrontare nel modo migliore la prossima impegnativa stagione calcistica, che vedrà la Nuova Igea Virtus protagonista nel campionato di serie D. Desideriamo programmare con la serietà, l’oculatezza e la passione di sempre il futuro della massima espressione calcistica barcellonese, ribadendo che ciò che è stato fatto, e che ciò che si farà, sarà solo ed esclusivamente nell’interesse della Nuova Igea Virtus. Illazioni e polemiche sterili non giovano alla causa giallorossa e ne prendiamo le distanze. I tifosi e la città tutta saranno prontamente informati dei nostri prossimi passi tramite tempestivi comunicati agli organi di stampa. Intanto siamo impegnati ad assolvere tutti gli adempimenti burocratici dovuti nel passaggio dal campionato di Eccellenza a quello della quarta serie nazionale”.

La dirigenza sta inoltre avviando un confronto con il tecnico Pasquale Ferrara e con il direttore sportivo Benedetto Bottari per valutare insieme la prosecuzione del loro impegno all’interno della staff tecnico della Nuova Igea Virtus.