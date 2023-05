Barcellona: domenica 7 maggio, la Seconda Giornata della Prevenzione e del Benessere

Le Ali di Trinacria, Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica del territorio barcellonese che nasce dalla voglia di un gruppo di amici di mettersi al servizio della comunità, organizza la “II Giornata della Prevenzione e del Benessere”.

L’iniziativa avrà luogo domenica 7 maggio 2023 a Barcellona Pozzo di Gotto, presso il Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa, nei seguenti orari: mattina dalle 10.00 alle 12.30 e pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30.

La II Giornata della Prevenzione e del Benessere vuole promuovere e diffondere il messaggio che la salute fisica non può essere scissa dalla salute mentale e dal benessere sociale. Corpo, mente e relazione sono, infatti, i tre ingredienti del benessere . E’ importante che il proprio stile di vita possa apportare beneficio al nostro stato psico-fisico ed è per questo che azioni consuete come svegliarsi presto al mattino, scegliere cibi salubri e non contaminati, alimentarsi con accuratezza , fare esercizi fisici, diventa una delle nostre priorità.

La tutela del benessere psico-fisico passa, quindi, anche attraverso un’alimentazione sana, volta a prevenire patologie di natura fisica ed evitare veri e propri disturbi mentali. Una dieta scorretta, infatti, può determinare affaticamento, ansia, sbalzi d’umore, passività, irritabilità, disturbi del sonno, riduzione delle performance cognitive ed effetti negativi sulla personalità e sulle emozioni.

Il Presidente dell’associazione Le Ali di Trinacria dott. Pasquale Tramontana dichiara: “Dopo il grande successo riscosso dalla precedente edizione, invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla II Giornata della Prevenzione e del Benessere, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori all’utilizzo della prevenzione come strumento fondamentale contro le patologie più diffuse e all’adozione di uno stile di vita sano, sia dal punto di vista fisico che mentale, al fine di raggiungere un vero e proprio benessere della persona. Durante la giornata saranno distribuiti degli omaggi con lo scopo di incentivare i comportamenti corretti. L’appuntamento rappresenta anche un’ottima occasione da cogliere al volo per saperne di più sul proprio benessere, grazie alle consulenze gratuite in loco con i professionisti coinvolti, e per conoscere meglio la nostra realtà.”

Il benessere è una conquista personale e richiede un impegno continuativo nel prendersi cura di se stessi ed è per questo che Le Ali di Trinacria propone un vero e proprio open day all’insegna del “Benessere psicofisico”, nel quale gli specialisti coinvolti saranno a disposizione dei partecipanti per colloqui individuali gratuiti di accoglienza e orientamento, al fine di ricevere un’attenzione specifica alle proprie problematiche o alle proprie necessità.

I professionisti presenti saranno: Dott. Giuseppe Zaccone – Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Generale; Dott.ssa Maria D. Angela Ciarrotta – Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia; Dott.ssa Alessandra Mirabile – Psicologa dello Sviluppo e dell’Educazione e Analista del Comportamento BCBA®️; Dott.ssa Rosa Bilardo – Biologa Nutrizionista; Dott. Giuseppe Cigala – Assistente Sociale.

La giornata vedrà anche la partecipazione ed il coinvolgimento del Comitato di Barcellona P.G. della Croce Rossa Italiana, che alle ore 11.00 eseguirà delle dimostrazioni di manovre salvavita.

La giornata è aperta a tutti affinchè ogni donna, uomo, bambino e famiglia possa avere strumenti e conoscenze per vivere meglio e per fare scelte consapevoli.