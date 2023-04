Barcellona, sette consiglieri d’opposizione chiedono un consiglio comunale straordinario sulla chiusura del ponte sul torrente Mela

Sette consiglieri comunali d’opposizione, Tommaso Pino, Carmelo Pino, Lidia Pirri, Gianfranco Benenati, Ilenia Torre, Giuseppe Abbate e Melangela Scolaro hanno richiesto la convocazione di una consiglio comunale straordinario per affrontare “il tema delle cause, delle conseguenze, delle responsabilità e soluzioni in merito alla chiusura del Ponte del Mela senza alcuna tipologia di viabilità alternativa”.

Nella richiesta i sette consiglieri sottolineano la necessità di convocare “un Consiglio Comunale straordinario per approfondire le responsabilità e le cause che hanno condotto a tale soluzione (chiusura del ponte senza che sia stata preventivamente realizzata una viabilità alternativa) e, soprattutto, per individuare possibili soluzioni da realizzare nell’immediatezza, al fine di evitare che la cittadinanza resti così fortemente penalizzata dall’assenza di una viabilità alternativa”.

“Bisogna chiarire come mai – aggiunge il consigliere di Forza Italia Tommaso Pino, primo firmatario della richiesta – dopo che sono trascorsi mesi dalla notizia ufficiale dell’assenza, durante i lavori di ricostruzione del Ponte, di un senso unico alternato, l’amministrazione ad oggi non abbia portato avanti nessuna concreta iniziativa volta a trovare una soluzione alternativa. Mistificando la realtà sta scaricando, come è consueta fare, le responsabilità su soggetti che nulla hanno a che vedere con il disastro causato appunto da un’amministrazione inadatta, inefficace, inefficiente, incompetente, oltre che totalmente assente e distante dai problemi della nostra città”.

Stamattina l’ufficio stampa del Comune di Milazzo ha diffuso una nota in cui si annunciava la richiesta di convocare una consiglio comunale congiunto di Barcellona e Milazzo per affrontare la stessa tematica.