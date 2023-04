Tangenziale A20, dal 5 maggio operativo il bypass Baglio per raggiungere Messina Centro e proseguire per Catania

Con una riunione del comitato operativo per la viabilità che si è tenuta presso la Prefettura di Messina, sono stati definiti i tempi di attivazione della nuova viabilità sulla tangenziale di Messina, per consentire l’ultimazione del lavori di ricostruzione del viadotto Ritiro, iniziati nel 2017.

Da venerdì 5 maggio sarà aperto il nuovo bypass Baglio, realizzato subito dopo la galleria Telegrafo per gli automobilisti in arrivo da Villafranca e dalla costa tirrenica. Nel corso della riunione sono stati definiti anche le procedure emergenziali in caso di blocco del traffico e nel corso della settimana saranno completati i lavori per preparare al cambio di viabilità.

La nuova viabilità sarà organizzati in due fasi. Nelle prime due settimane, gli automobilisti in arrivo da Villafranca, potranno scegliere due percorsi. Se dovranno uscire a Giostra o Boccetta, proseguiranno lungo il vecchio tracciato della tangenziale, ma non potranno proseguire verso Catania. Se l’automobilista è diretto a Messina Centro o vuole proseguire in direzione della A18 Messina-Catania dovrà utilizzare il bypass Baglio, la nuova discesa realizzata proprio fra i due tunnel omonimi, percorrere la carreggiata opposta in doppio senso, e poi rientrare nella corsia in direzione Catania dopo 3 km, subito dopo lo svincolo di Boccetta.

Nel corso delle due successive settimane, tra il 5 ed il 20 maggio, sarà realizzato un bypass per consentire l’uscita dalla tangenziale dal casello di Boccetta. Da quel momento tutti gli automobilisti provenienti della costa tirrenica dovranno imboccare il bypass Baglio, dopo la galleria Telegrafo, ed utilizzare la nuova bretella per uscire a Boccetta oppure proseguire in direzione Catania. Non sarà più aperto lo svincolo di Giostra per arriva da Villafranca e per raggiungere il rione messinese sarà obbligatoria l’uscita di Boccetta. La stesso svincolo di Giostra resterà aperto per chi è diretto a Villafranca.